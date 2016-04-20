Горно-Алтайск, 20 апреля, 2016, 08:34 — ИА Регнум. В Алтайском заповеднике с помощью фото‑ и видеорегистраторов ученые выяснили, что в этом году медведи проснулись несколько позже обычного, а вот маралы уже сбросили рога. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заповедника.

altzapovednik.ru Медведи в Алтайском заповеднике

Медведи появились перед установленными в заповеднике камерами фоторегистраторов 4 апреля. Это немного позже, чем в прошлом году, тогда косолапых зафиксировали уже 20 марта. Медведи посещают солонцы больше как центры коммуникаций: изучить запахи, кто и как часто сюда приходит.

Маралы, взрослые быки, обычно сбрасывают рога в конце марта — начале апреля. В этом году все прошло по плану: автоматическая фотокамера засняла марала с рогами 20 марта и этого же марала уже без рогов — 2 апреля.

Посещают, хоть и не часто, природные солонцы и кабаны — они приходят сюда один-три раза в месяц, и задерживаются недолго: от 2 до 20 минут, поедают минеральную породу.