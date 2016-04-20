Москва, 20 апреля, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ловко манипулируют межсирийскими переговорами, рассчитывая, прежде всего, убрать нынешнего лидера Башара Асада, после чего будет посеян хаос, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом он заявил 19 апреля в прямом эфире телепередачи «Вести.doc».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГ

»Неучастие сирийских курдов, конечно, очень важный факт, но там есть курды турецкие, и игнорировать их нельзя. Американцы очень ловко манипулируют этим процессом, рассчитывая убрать Асада. Отсюда будет посеян хаос, и они его будут доводить до последнего. А всё, что связано с остальными игроками, то они никогда не договорятся. И в этом самая большая проблема», — акцентировал государственный деятель.

Кроме того, зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности вспомнил о недавнем визите министра обороны США Эштона Картера в столицу Ирака, который не был анонсирован. По мнению Клинцевича, это говорит о перспективе серьёзных и решительных действий.

«В процессе визита было сказано, что США увеличат контингент, который находится в Ираке. На сегодняшний день в Ираке находятся 3,8 тысячи американских бойцов спецназа, 2,7 тысячи бойцов представлены из 18 стран коалиции. При этом сейчас американцы дают инструкторов и пытаются вместе с 8 «Апачами» начать очень серьёзные действия. Имея такие возможности и такую коалицию наземных сил, с точки зрения современной армии зачистить районы от местных, где они есть, не составляет вообще никакой проблемы. Там дети, там женщины, там тысячи человеческих жизней, которые сведены на нет. Многие уже закопаны, они уже никогда не увидят света. И это самое страшное», — обозначил Клинцевич.

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