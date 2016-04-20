Москва, 20 апреля, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Рубль вновь следует за динамикой нефти, причем на этот раз полностью игнорируя любой негативный фон. Число позитивных факторов перевесило небольшое разочарование от экономических данных, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Рубль к доллару

Читайте также: «Дохийская паника оказалась краткосрочной»

«Нефть уверенно восстанавливается к недавнему максимуму. Кроме того, активность экспортеров на рынке будет расти по экспоненте вплоть до конца текущей недели, тем самым поддерживая спрос на российскую валюту, — пояснила Афанасьева.

«Тем не менее на текущий момент пара USD/RUB будет находиться под влиянием спекулятивных факторов, поэтому не исключены колебания пары в диапазоне 65,00—67,00 в рамках коротких промежутков времени», — полагает эксперт.

Читайте также: Доллар и евро дешевеют к рублю — данные торгов

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ уменьшил официальные курсы основных валют к рублю. Так, курс доллара США упал на 2,6250 рубля и составил 65,6474 рубля. Евро подешевел на 2,7554 рубля до 74,3719 рубля. Ранее в ходе торгов доллар США и евро снижались к рублю. 18 апреля Банк России повысил официальные курсы: доллар вырос до 68,2724 рубля, евро — до 77,1273 рубля.