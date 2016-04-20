Куньмин, Китай, 20 апреля, 2016, 08:24 — ИА Регнум. В Китае ведутся последние приготовления к открытию самого длинного и высокого подвесного моста в Азии. Длина моста через реку Лунцзян составляет почти 2,5 км, высота — 280 м.

cnr.cn Мост через реку Лунцзян

Строительство моста в провинции Юньнань заняло более 5 лет. В начале апреля завершились последние испытания конструкций моста, которые продемонстрировали высокую прочность конструкций и их сейсмическую устойчивость.

Торжественная церемония открытия моста состоится 1 мая, пишет «Жэньминь жибао».

После открытия мост через реку Лунцзян официально станет самым высоким и длинным подвесным мостом в Азии. Центральный пролет, длинна которого составляет 1196 м, всего на 84 м короче, чем основной пролет всемирно известного моста Золотые Ворота в Сан-Франциско