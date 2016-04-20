Нью-Йорк, США, 20 апреля, 2016, 08:23 — ИА Регнум. В США экс-полицейский из Нью-Йорка Питер Лиянг приговорен к общественным работам за убийство в 2014 году безоружного чернокожего мужчины, сообщает Reuters.

howardnema.com Подавление протеста

Суд в нью-йоркском районе Бруклин квалифицировал убийство как совершенное по неосторожности и вместо тюремного заключения (ему грозило 15 лет) Лиянг приговорен к восьмистам часам общественных работ. Также в течение пяти лет он будет находиться на испытательном сроке.

Прокурор не смог доказать, что Лианг «сознательно игнорировал» риск причинения смерти другому человеку и судья снизил тяжесть обвинений.

Напомним, 20 ноября 2014 года в Бруклине Питер Лиянг застрелил 28-летнего чернокожего Акаи Герли. Молодой человек с подругой вышли на лестницу жилого дома, когда в это время по ней спускались Лиянг и его напарник, патрулировавшие район.

Испугавшись резкого звука, полицейский выстрелил, пуля, срикошетив от стены, попала Герли в грудь. Мужчину немедленно доставили в больницу, где он скончался. По показаниям подруги Герли, полицейский не сделал никаких предупреждений и ничего не говорил до выстрела.

Напомним, в 2014 и 2015 годах в США случаи убийств чернокожих полицейскими находятся в центре общественного внимания. В частности, они приводят к массовым беспорядкам в городах страны. В апреле 2015 года беспорядки охватили американский город Балтимор, штат Мэриленд после смерти в полицейском участке 25-летнего Фреди Грея.

Резонансными стали события в городе Фергюсон (штат Миссури), где 9 августа 2014 года за отказ подчиняться сотруднику полиции был застрелен 18-летний Майкл Браун был. Несмотря на то, что подросток был без оружия, полицейский выстрелил в него шесть раз, нанеся огнестрельные ранения в руку и голову. Произошедшее вызвало протесты и массовые беспорядки в городе, продолжавшиеся несколько недель.