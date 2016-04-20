Антикоррупционный орган КНР отчитался о проделанной работе за I квартал
Пекин, 20 апреля, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины опубликовала отчет о проделанной работе за I квартал 2016 г. Согласно опубликованной статистике, в период с января по март 2016 г. более 9,3 тыс. китайских чиновников нарушили правила жесткой экономии.
Сотрудники дисциплинарной комиссии расследовали около 8,8 тыс. случаев нарушения трудовой дисциплины, в которых были замешаны чиновники разных уровней, пишет «Жэньминь жибао».
За март было выявлено 2672 нарушения, в результате чего 2701 чиновник понес наказание от выговора вплоть до уголовного преследования.
Как отметили в докладе, более четверти всех нарушений связаны с незаконным получением надбавок и пособий. Еще одним распространённым нарушением является использование служебных автомобилей в личных целях.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле в КНР было принято новое антикоррупционное законодательство, согласно которому должностное лицо, присваивавшее государственные средства в размере от 3 млн юаней может быть осужден на смертную казнь.