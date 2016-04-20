Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2016, 07:39 — ИА Регнум.

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Курбан Бердыев в очередной раз сделал официальное заявление. Причиной тому вновь стали разговоры о том, что наставник желто-синих покинет команду. Только в этот раз в соцсети Twitter появилась информация об объявлении перехода рулевого уже 23 мая, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

vk.com/fcrostov Курбан Бердыев

«Спартак» договорился с Бердыевым, который вместе со всем штабом с нового сезона возглавит СМ. О контракте стороны объявят 23.05.16», — написано в сообщении sport_inside, который позиционирует свои новости как самые достоверные (Орфография сохранена — прим. ИА REGNUM ).

«Вообще первый раз слышу об этом. Напишите обязательно — я не вел и не веду ни с кем никаких переговоров. Говорил об этом уже на сайте «Ростова», повторю это и сейчас. Не вел и не веду никаких переговоров до конца чемпионата! Почему кто-то что-то скажет или напишет, а я должен оправдываться?», — цитирует слова Бердыева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что это уже второе сообщение о том, что Курбан Бердыев возглавит тренерский штаб «Спартака». Всего с начала сезона 2015/16 наставник «Ростова» уже четыре раза вынужден был делать официальные заявления.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, подопечные Бердыева занимают на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 48 очков. 24 апреля «Ростов» примет на своем поле питерский «Зенит», который отстает на два очка и располагается на третьей позиции в рейтинге.