Чикаго, США, 20 апреля, 2016, 07:37 — ИА Регнум. В США на 74-м году жизни скончался голливудский режиссер Род Дэниэл, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на родственников кинематографиста.

Цитата из к/ф «Один дома 4». реж Род Дэниэл. 2002. США Рождество

Дэниэл известен российским зрителям по таким фильмам, как «Бетховен 2», «К-9: Собачья работа», «Один дома 4». Он умер 16 апреля в своем доме в Чикаго.

Режиссер родился в 1942 году в городе Нэшвилл. Работу в кино он начал в 1962 году как актер сериала «Виргинцы». Первой полнометражной кинолентой Дэниэла стал фильм «Волчонок», вышедший на экраны в 1985 году.

Род Дэниэл работал над созданием различных фильмов и сериалов, наибольшую известность из которых получили «К-9: Собачья работа» (1989 год), «Бетховен 2» (1993 год), сериал «Все любят Рэймонда» (1996−2005 год). Его последним фильмом стал «Один дома 4», после которого Род Дэниэл ушел из кинематографа.