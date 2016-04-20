Новосибирск, 20 апреля, 2016, 07:11 — ИА Регнум. Научно-практическая конференции по сотрудничеству между вузами Сибири и Евросоюза в Новосибирском государственном университете (НГУ) обернулась дипломатическим инцидентом. Делегации европейских дипломатов во главе с послом ЕС в России Вигаудасом Ушацкасом, которую пригласили на мероприятие, не дали слова на открытии конференции. При этом причин такого решения организаторы не объяснили. «Пример самоизоляции. Мне не разрешили выступить на конференции по сотрудничеству между университетами Сибири и ЕС в Новосибирске», — написал посол на своей странице в Facebook под фотографией из университета. Изначально же вступительное слово дипломата в плане мероприятия было предусмотрено.

Анастасия Федорова (фотоклуб НГУ) Ежегодная Международная научная студенческая конференция в НГУ

Вигаудас Ушацкас в Новосибирск прилетел специально для участия в конференции. По его словам, к девяти утра он уже был на месте вместе с генконсулом ФРГ в Новосибирске Виктором Рихтером, который также должен был произнести вступительное слово. «Однако вместо того, чтобы пригласить нас в зал заседания, организаторы конференции сами с удивлением констатировали, что программа была изменена, — рассказал «Коммерсанту» посол Ушацкас. — В итоге нам устроили экскурсию по Академгородку. А затем, когда мы пришли в зал заседания, нам сказали, что вступительные слова уже закончились». В итоге после экскурсии возможности выступить перед участниками конференции не было ни у посла ЕС, ни у консула ФРГ.

Посол отмечает, что если кто-то принял решение не дать ему выступить на конференции, то для него это неприятный сюрприз.

Один из организаторов мероприятия заявил, что выступающих вовремя не оказалось на месте и после часовой задержки было решено начать мероприятие без них. «Я сама была удивлена этому и думала: а где же мои выступающие? В итоге нам просто пришлось начать работу, поскольку сидели 60 человек, и мы уже не могли дольше задерживать начало конференции», — заявила профессор кафедры французского языка НГУ Мишель Дебренн, подчеркнув, что и ей было неудобно и перед гостями, и перед послом, «но, к сожалению, о причинах изменений меня в известность не поставили».

Начальник отдела международных связей НГУ Евгений Сагайдак, сопровождавший гостей на экскурсии по университету, заявил, что программа конференции вообще не поменялась. «В ее начале были небольшие накладки, связанные с оргвопросами, и мы предложили провести небольшую экскурсию. После нее мы подключились к работе конференции, и там надо было просто принять решение: выступать заявленным докладчикам или предоставить слово (послу). Я принял решение продолжить конференцию, а в оставшееся время предоставить слово гостям. Впрочем, с речью на мероприятии ни посол, ни консул уже не выступили», — отметил Сагайдак.

Пресс-секретарь НГУ Елена Костяшкина заверяет, что никакой политической подоплеки в отмене выступления дипломатов нет, просто произошло изменение программы и, по ее словам, как такового торжественного открытия не было, так как это научно-исследовательская конференция.

Получить комментарий представителей вуза после резонанса ИА REGNUM пока не удалось.

Отметим, что открытие ежегодной Международной научной студенческой конференции в НГУ состоялось 19 апреля. В этом году представить свои научные тезисы в 38-ми секциях пожелали более четырех тысяч человек из 12 стран.