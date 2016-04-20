Москва, 20 апреля, 2016, 06:02 — ИА Регнум.



вузблог.рф Трибуна — МГИМО МИД РФ

20 апреля бывший президент Латвийской Республики Валдис Затлерс посетит Москву с частным визитом. Как сообщается, он представит в МГИМО МИД РФ русский перевод своей автобиографической книги под названием «Вот кто я!», а также выступит перед преподавателями и студентами вуза с лекцией о современной и будущей Латвии. Высшее учебное заведение МИД РФ демонстрирует крайнее незнание истинного статуса того, кому предоставляет трибуну: на сайте МГИМО утверждается, что «В. Затлерс являлся (…) лидером и основателем Партии реформ, президентом Латвийской ассоциации травматологии и ортопедии», но созданная с его подачи Партия реформ Затлерса самоликвидировалась в 2015 году. Тем не менее Валдис Затлерс продолжает участвовать в политическом процессе Латвии в качестве комментатора, высказывая в СМИ свое мнение по актуальным вопросам. В частности, экс-президент поддержал принятие поправок к Уголовному закону, которые многие считают угрозой для свободы слова и залогом засилья спецслужб — Полиции безопасности и Бюро по защите Конституции.

В представляемой книге Валдиса Затлерса приведены воспоминания о двух его визитах в Москву в 2010 году, обстоятельствах встреч с премьер-министром России того времени Владимиром Путиным и президентом России Дмитрием Медведевым. В своих мемуарах Валдис Затлерс также рассказывает о деятельности Комиссии историков при президенте, подчеркивая, что «без преувеличения можно сказать: каждый из томов ее трудов является политическим оружием, аргументом в руках президента».