Вашингтон, 20 апреля, 2016, 05:18 — ИА Регнум. Американская корпорация Intel в рамках реструктуризации планирует сократить до 12 тысяч рабочих мест, передаёт Agence France-Presse.

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Как говорится в заявлении компании, такое решение принято руководством с целью снижения зависимости от падения спроса на рынке персональных компьютеров.

Ожидается, что под сокращение попадут порядка 11% сотрудников компании по всему миру. Процедура увольнения продлится до середины 2017 года.

В последнее время крупнейший в мире производитель компьютерных чипов пытается занимать новые ниши на рынке. В частности, компания заинтересовалась гаджетами, связанными со сферой здравоохранения.

Согласно исследованию, проведённому компанией IDC, мировые продажи персональных компьютеров в первом квартале 2016 года сократились на 11,5%.