Пекин, 20 апреля, 2016, 04:46 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны КНР до сих пор не прокомментировало новость, распространенную американскими СМИ, об очередном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Дунфэн-41» (DF-41).

scmp.com «Дунфэн-41» — Китайская межконтинентальная баллистическая ракета

19 апреля американское издание The Washington Free Beacon, ссылаясь на анонимный источник в Пентагоне, опубликовало новость о новом запуске китайских МБР III поколения. По версии издания, спутники США зафиксировали полет нескольких боеголовок над территорией КНР.

При этом американская сторона не сумела определить откуда был произведен запуск ракет. Отсутствие официальных комментариев со стороны Министерства национальной обороны или руководства НОАК ставит под сомнение распространённую американскими изданиями информацию, пишет «Сина синьвэнь».

Военные эксперты отмечают, что дальность полета «Дунфэн-41» составляет около 15 тыс. км, таким образом, ракета, размещенная на территории прибрежных провинций, может достичь любой точки на карте США за 20−30 минут.

Подробные тактико-технические характеристики ракет «Дунфэн-41» не известны до сих пор. Предполагается, что дальность полета китайской твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты составляет 15 тыс. км. «Дунфэн-41»

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в декабре 2015 г. был осуществлен успешный запуск DF-21 с мобильной железнодорожной установки.