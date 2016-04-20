Горно-Алтайск, 20 апреля, 2016, 04:46 — ИА Регнум. В преддверии 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай и управлений социальной поддержки населения организовали дополнительное посещение на дому всех участников и инвалидов войны, проживающих в регионе.

mediakvartal.ru Ветераны Великой Отечественной Войны

По данным пресс-службы Минтруда, в Республике Алтай в настоящее время насчитывается 114 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 577 вдов инвалидов и участников войны, 1 873 труженика тыла. Всем им регулярно на безвозмездной основе предоставляются социальные услуги в форме обслуживания на дому и в полустационарной форме на базе подведомственных учреждений министерства.

В регионе за каждым ветераном закреплен свой социальный работник, который ухаживает за ним, регулярно посещает и помогает в решении возникающих вопросов. Социальные работники приходят на дом к ветеранам не менее двух раз в неделю, зачастую это происходит чаще. Некоторым пожилым людям необходим ежедневный уход и оказание таких услуг, как приготовление пищи и стирка белья.

Так, на днях ветеранам привезли продукты, проверили состояние их здоровья: измерили температуру тела, артериальное давление, оценили наличие лекарственных средств и предметов первой необходимости. Кроме того, было проведено обследование жилищно-бытовых условий пожилых людей, сделана влажная и сухая уборка. Специалисты побеседовали с ветеранами, оказали им психологическую помощь и поддержку, проконсультировали по вопросам получения различных мер социальной поддержки.

Из Ойротской автономной области (такое название в те годы носила Республика Алтай), где, согласно данным переписи населения тех лет, проживало около 165 тысяч человек, на фронт ушли 42 268 человек, больше половины из них (21 299 человек) не вернулись домой.