Архангельск, 20 апреля, 2016, 04:29 — ИА Регнум. В Котласском районе Архангельской области введён режим чрезвычайной ситуации из-за ледохода. Спасатели не исключают угрозы резкого подъёма уровня воды в окрестностях города Котласа, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

izvestia29.ru Ледоход

Отмечается, что в зону подтопления может попасть частный сектор, а также одна из основных автомобильных дорог. В то же время необходимости в эвакуации местных жителей, по оценкам МЧС, на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что к городу Котласу Архангельской области пришёл ледоход из Вологодчины. По информации городских властей, наиболее всего подтоплению подвержены микрорайон 46-го лесозавода, частный сектор Бочага, Лесобаза, Лимендское шоссе и микрорайон Лименда.

Глава МЧС Владимир Пучков ранее прибыл в район паводка в Вологодской области и призвал власти соседней Архангельской области принять необходимые меры в связи с обширными подтоплениями.