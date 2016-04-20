Москва, 20 апреля, 2016, 04:28 — ИА Регнум. 26 апреля в 12:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится специальное заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Ход предварительного голосования, его влияние на предвыборную ситуацию в регионах».

pochemuha.ru Шестерни

В ходе мероприятия состоится презентация доклада АПЭК об итогах предварительного голосования. Эксперты обсудят состав участников, интенсивность дебатов, качество программ, уровень конкуренции.

Речь пойдет также о ситуации в региональных элитах на фоне праймериз. Участники круглого стола проанализируют и дадут оценку интересам, активности, конфликтности, присущие власти, партиям, бизнес-группам и другим влиятельным игрокам.

Рассмотрена будет предвыборная ситуация в регионах, в частности, рейтинги власти и партий, социальное самочувствие граждан, динамика протестной активности.

В заседании Экспертного клуба «Регион» примут участие:

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия»;

Дмитрий Бадовский, председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований;

Андрей Колесников, руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги;

Ростислав Туровский, руководитель Лаборатории региональных политических исследований НИУ «Высшая школа экономики»;

Игорь Минтусов, президент Российской ассоциации политических консультантов, президент АСК «Никколо М»;

Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы»;

Павел Данилин, директор Центра политического анализа;

Евгений Сучков, директор Института избирательных технологий;

Григорий Казанков, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат политических наук;

Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук;

Андрей Максимов, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов, президент компании «Максимов консалтинг»;

Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем.

Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба будут ежемесячно обсуждаться важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики.

Регистрация участников и кофе-брейк — с 11:30.

Адрес пресс-центра: Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, БЦ «Красный Октябрь».

Регистрация гостей и аккредитация прессы проводится по электронной почте press-center@regnum.ru или телефону: +7(495) 645−80−75.