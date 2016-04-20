Москва, 20 апреля, 2016, 03:47 — ИА Регнум. Правоохранительные органы в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств, направленных на реставрацию памятников культуры, обнаружили крупные банковские счета у арестованного замминистра культуры России Григория Пирумова.

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«В рамках дела уже предприняты меры для возмещения ущерба. Арестованы счета Пирумова, имущество. Речь идёт о десятках миллионов рублей», — сказал агентство «Интерфакс» информированный источник.

Как сообщало ИА REGNUM, Григорий Пирумов был задержан сотрудниками ФСБ России 15 марта в Ростове-на-Дону. В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ряда чиновников Министерства культуры и нескольких предпринимателей, которые подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, среди которых Эрмитаж, Новодевичий монастырь, Изборская крепость.

Следствие полагает, что Григорий Пирумов ещё осенью 2012 года создал преступную группу с целью хищения бюджетных средств. Общую сумму украденного следствие оценивает в 50 миллионов рублей.