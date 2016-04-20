Нью-Йорк, США, 20 апреля, 2016, 03:28 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН решительно осуждает теракты в Кабуле, жертвами которых стали 28 человек. Об этом говорится в коммюнике, принятом членами СБ ООН 19 апреля, передаёт агентство «Синьхуа».

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Страны-члены Совбеза заявили о необходимости привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров террористической атаки, а также выразили озабоченность угрозой, исходящей от движения «Талибан», «Исламского государства» и других террористических группировок.

Как передавало ИА REGNUM, в результате теракта в районе Пул-э-Махмуд, в центре афганской столицы 19 апреля погибли 28 человек, ещё 327 человек получили ранения. Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник.

Ответственность за атаку взяло на себя террористическое движение «Талибан».