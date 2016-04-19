Вашингтон, 20 апреля, 2016, 02:56 — ИА Регнум. Отдел контроля за иностранными активами Минфина США ввёл новые санкции в отношении главы самопровозглашённого ливийского правительства Халифы аль-Гвелла, которого Вашингтон обвиняет в препятствовании мирному процессу в Ливии, передаёт телеканал RT.

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В соответствии с решением американских властей заблокирована вся собственность аль-Гвелла, находящаяся в пределах юрисдикции США или под контролем американских граждан, а также перекрыты возможности для новых сделок, говорится в сообщении американского ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, в минувшем месяце глава признанного ООН правительства национального единства Ливии Фаиз ас-Сарадж прибыл в Триполи вместе с шестью членами президентского совета. 31 марта правительство национального единства приступило к своей работе.

Глава самопровозглашённого правительства Халифа аль-Гвелл в этой связи выступил с заявлением, в котором назвал правительство во главе с Фаизом ас-Сараджем «незаконным», и потребовал от него покинуть страну.