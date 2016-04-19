Нью-Йорк, США, 20 апреля, 2016, 02:38 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, согласно данным экзит-поллов, лидирует на праймериз Демократической партии в штате Нью-Йорк, передаёт ABC News.

dailykos.com Хиллари Клинтон — Государственный секретарь США.

По данным опроса избирателей, за Хиллари Клинтон отдали голоса 52% избирателей, за её главного оппонента, сенатора Берни Сандерса — 47%.

На праймериз в Нью-Йорке претенденты на президентский пост борются за голоса 247 делегатов от Демократической партии, которые в июле должны будут выбрать единого кандидата от партии на президентских выборах.