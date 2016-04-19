Кишинёв, 20 апреля, 2016, 02:25 — ИА Регнум. Лидер Партии коммунистов Молдавии (ПКРМ) Владимир Воронин считает ситуацию в стране «катастрофичной» и не исключает возможность революции. Как сообщили в пресс-службе ПКРМ, об этом Воронин заявил на пресс-конференции по итогам заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

texx1978 Молдавия

По словам Воронина, ситуация ухудшается по всем социально-экономическим и политическим направлениям.

«То, что происходит в Молдове, по праву можно назвать катастрофой, и эта катастрофа благословляется проверяющими представителями США, брюссельской администрации, руководством ПАСЕ», — сказал лидер коммунистов.

«В стране с каждым днем укрепляется коррупция, мафия, непрофессионализм, некомпетентность и провал по всем направлениям». «Страна полностью деиндустриализована. Не бедность в стране, а нищета. Из страны уехало более 60 процентов трудоспособного населения в возрасте от 20 до 40 лет. Количество родившихся детей сократилось в четыре раза за семь лет, количество умерших возросло в несколько раз», — отметил лидер ПКРМ.

Также принимавший участие в сессии ПАСЕ лидер социалистов Молдавии Игорь Додон в свою очередь сказал, что под лозунгами европейской интеграции страна деградирует: ухудшаются показатели демократии и экономической свободы, падает экономическая конкурентоспособность, в Молдавии коррумпированная судебная система, в тюрьмах находятся политзаключенные, большинство государственных институтов «захвачены» олигархами.

Все это, по словам Додона, — результат поддержки действующей власти так называемыми внешними партнерами.

«Но несмотря на все это, если в 2009 году за европейскую интеграцию выступало 70% граждан страны, то теперь их число сократилось вдвое и составляет 34%. Вы вложили почти 2 миллиарда долларов ваших налогоплательщиков в молдавскую власть, оказывали им всяческую политическую поддержку, но доверие к вам упало. Главный вопрос, которым задается в Кишиневе большинство граждан: кого поддерживает Европейский союз? На что тратятся деньги налогоплательщиков США и ЕС? На поддержку олигархического правительства? Падение вашего рейтинга должно заставить вас задуматься и признать, что история успеха, о которой вы говорили в Брюсселе, Страсбурге, других столицах, провалилась. Европейская интеграция Молдовы потерпела крах благодаря политикам, которых вы опекали и продолжаете опекать», — заявил лидер социалистов.

По его словам, даже после того, как некоторые европейские чиновники уже открыто признали Молдавию «захваченным государством», они продолжают оказывать поддержку ее властям.

«Если вы позволите и дальше себя шантажировать «русским фактором» и продолжите финансировать и политически поддерживать действующую власть, будьте готовы к тому, что доверие к вам продолжит падать, а социальный взрыв в Молдове станет неизбежным», — подвел итог Додон.

В свою очередь, представители правящих партий Валентина Булига (Демпартия) и Алина Зотя (Либеральная партия) в ходе сессии ПАСЕ приняли участие в антироссийском «флешмобе» в поддержку осуждённой в России за военные преступления украинской летчицы Надежды Савченко.

ИА REGNUM напоминает, что на 24 апреля в Молдавии намечена очередная масштабная акция протеста. В МВД Молдавии уже заявили, что не исключают возникновения массовых беспорядков и готовятся к любым вариантам развития событий.