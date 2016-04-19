Москва, 20 апреля, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 апреля встретится в Москве с участниками предварительного голосования партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

er.ru Владимир Путин — президент Российской Федерации и Дмитррий Медведев — председатель Правительства Российской Федерации

Владимир Путин и председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев посетят штаб-квартиру партии, где перед намеченным на 22 мая Единым днём предварительного голосования обсудят с его участниками, прошедшими процедуру регистрации, ход и особенности реализации этой политической инициативы, впервые применяемой при проведении выборов в Государственную думу, говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, «Единая Россия» с 15 февраля по 10 апреля провела процедуру выдвижения кандидатов на участие в предварительном голосовании. Заявки подали 3283 человека, из них было зарегистрировано 2954, в том числе 954 — беспартийные. 2168 участников зарегистрированы по одномандатным округам, а 1122 — по спискам.