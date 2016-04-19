Вашингтон, 20 апреля, 2016, 01:43 — ИА Регнум. Компания Apple отчиталась о самом крупном квартальном падении продаж iPhone за первые три месяца 2016 года. Согласно данным TrendForce, продажи смартфонов компании за январь-март сократились на 43,8% — с 75 млн до 42 млн устройств.

Биар, Франсуас-Огюст «Отмена рабства», 1849

Отмечается, что доля Apple на рынке в сравнении с последним кварталом 2015 года сократилась на 6,5% и составила 14,4%. За этот же период доля Samsung выросла с 22,1% до 27,8%, что во многом связывается с успешными продажами аппаратов Galaxy S7 и S7 Edge.

По прогнозам TrendForce, в течение 2016 года Apple до 213 млн смартфонов, что окажется на 10% меньше, чем в прошлом году. При этом на представленную в марте модель iPhone SE придётся порядка 15 млн продаж.

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