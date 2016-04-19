Москва, 20 апреля, 2016, 01:27 — ИА Регнум. Дело о избиении бас-гитариста группы «Любэ» Павла Усанова в связи с его гибелью будет переквалифицировано на более тяжкую статью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Twitter@LUBEmusic_Pavel Павел Усанов

Как отмечается, вероятнее всего дело будет квалифицировано по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 40-летний бас-гитарист группы «Любэ» Павел Усанов 2 апреля был жестоко избит в подмосковном Дмитрове. Он получил серьезную черепно-мозговую травму и в бессознательном состоянии был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Врачи предпринимали все возможные усилия, чтобы спасти жизнь музыканта, но 19 апреля он скончался, так и не придя в сознание.

По факту произошедшего ранее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Главным подозреваемым по делу является знакомый Усанова. Предположительно, мужчины вместе отдыхали в одном из питейных заведений, а потом неожиданно покинули его, после чего знакомый набросился на Усанова с кулаками.