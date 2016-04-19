Бриджтаун, 20 апреля, 2016, 00:57 — ИА Регнум. Страны карибского бассейна проводят информационные акции в рамках работы комиссии по репарациям Карибского сообщества (CARICOM). Эстафету в проведении акций принял Барбадос. «Барбадос вновь призывает к возмещению ущерба как знаку уважения к нашим предкам, которые боролись за справедливость», заявил премьер-министр Барбадоса Фрейндель Стюарт. Отметим, что он также является председателем Подкомитета по репарациям Карибского сообщества. В ходе информационных акций особое внимание будет уделено работе с молодым поколением жителей карибских стран, комментирует Caribbean360.

Франсуа-Огюст Бьяр. Освобождение черных рабов в колониях. 1848

Комиссия по репарациям была создана в 2013 году. Страны карибского бассейна предъявили финансовые претензии Великобритании, Франции и Нидерландам. Государства, входящие в CARICOM, настаивают не только на официальных извинениях за тот ущерб, который был нанесен им в период работорговли. Но и на компенсацию этого ущерба. Как сообщало ранее The Guardian, «о каких точно цифрах идет речь, пока неизвестно, однако, председатель Национальной комиссии по репарациям на Ямайке отметила, что Великобритания во время отмены рабства в 1834 году заплатила британским плантаторам в Карибском бассейне около 20 млн фунтов, что эквивалентно 200 млрд фунтов в пересчете на современные деньги».