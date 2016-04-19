Москва, 20 апреля, 2016, 00:55 — ИА Регнум. ДТП с участием двух автобусов и четырёх легковых автомобилей произошло вечером 19 апреля в Западном административном округе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

vg-news.ru Разбитое стекло

По информации ведомства, авария произошла на 9-м километре Кутузовского проспекта по направлению к центру. Причины и обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.

Как передаёт «Русская служба новостей», в результате аварии автомобилям нанесён значительный ущерб. Сведений о пострадавших при этом не поступало. На месте аварии в настоящее время работают автоинспекторы.