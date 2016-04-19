Кито, 20 апреля, 2016, 00:29 — ИА Регнум. «Землетрясение, которое буквально сотрясло в минувшую субботу северную береговую зону Эквадора, стало одним из самых смертоносных во всей Латинской Америке за последние 20 лет. Сила толчка составила 7,8 баллов по шкале Рихтера», сообщает «Эквадор сегодня». В настоящий момент известно о 499 погибших и около 7000 пострадавших от землетрясения.

lavozdegalicia.es Последствия землетрясения в Эквадоре

Среди наиболее разрушительных землетрясений в Латинской Америке можно выделить случившееся в Гаити 12 января 2010 года, когда погибли 300 тысяч человек и пострадало 1,5 млн. Шесть лет спустя, согласно данным организации «Международная амнистия», остается 60 000 гаитян, перемещенных из своих родных мест вследствие этой трагедии.

Землетрясение в Колумбии 25 января 1999 года (город Армения) унесло жизни 1230 человек и разрушило 60% города.

Мир также помнит землетрясения в Сальвадоре 13 января 2001 года (827 погибших) и 13 февраля 2001 года (погибло 315 человек, пострадало более 250 000 человек); в Перу 15 августа 2007 года (погибло 595 человек, пострадало, по меньшей мере, 430 000 человек) и 23 июня 2001 года (погибло 102 человека); в Чили 27 февраля 2010 года (погибли 526 человек, еще 800 000 получили ранения); в Боливии 22 мая 1998 года (погибло 105 человек). В Венесуэле 9 июля 1997 года, после землетрясения 6,8 баллов в Тариако, на востоке Венесуэлы, было зарегистрировано 82 погибших и 500 раненых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, практически все мировые лидеры выразили соболезнования и предложили помощь Эквадору.