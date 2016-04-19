Кито, 20 апреля, 2016, 00:24 — ИА Регнум. Власти Эквадора на данный момент официально подтверждают гибель 443 человек в результате разрушительного землетрясения 16 апреля. Количество раненых превышает 2,5 тысячи человек. Об этом заявил министр национальной обороны Эквадора Рикардо Патиньо Арока, передаёт ТАСС.

cuatrostatic-a.akamaihd.net Последствия землетрясения в Эквадоре

Значительный материальный ущерб нанесён целому ряду регионов страны. По предварительным оценкам правительства страны, его сумма может составлять 2−3 млрд долларов. Спасателей и гуманитарную помощь в Эквадор направили многие страны региона, в том числе Боливия, Венесуэла, Колумбия.

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Эквадора Диего Фуэнтес сообщал, что жертвами землетрясения стали 480 человек, 2560 получили ранения. Также ещё 1700 человек до настоящего времени числятся пропавшими без вести.

Как сообщал ИА REGNUM, разрушительное землетрясение в Эквадоре магнитудой 7,8 балла произошло вечером 16 апреля. Удар стихии пришелся на северо-западное побережье Эквадора.

Наибольший ущерб был нанесен городам Манта, Портовьехо и Гайякиль. Они расположены в нескольких сотня километрах от эпицентра.

Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что восстановление страны обойдется в миллиарды долларов. Спасательные работы в разрушенных районах продолжаютсяэква