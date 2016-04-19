Асунсьон, 20 апреля, 2016, 00:15 — ИА Регнум. В Москве с официальным визитом находится глава сената Национального конгресса Парагвая Марио Абдо Бенитес. 19 апреля он провел переговоры с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Парламентская делегация из Парагвая была принята главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым. Россия и Парагвай выразили стремление к политической консолидации, расширению торговли. экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных связей. Кроме этого, парагвайская делегация в июне 2017 года примет участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, комментирует Prensa Latina. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил визит в Парагвай. Подводя итоги визита, министр иностранных дел Парагвая Эладио Лоисага подчеркнул важность состоявшейся миссии, удовлетворённость её итогами и сказал, что это может быть прелюдией для визита в Парагвай президента России Владимира Путина