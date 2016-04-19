Вашингтон, 20 апреля, 2016, 00:08 — ИА Регнум. Президент США Барак Хусейн Обама считает, что его страна — это сверхдержава, у которой есть обязательства по всему миру. Такое заявление американский президент сделал сегодня, 19 апреля, в интервью CBS.

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Обама уверен в том, что США как единственная в мире супердержава имеют обязательства во всех частях мира. Штаты «пытаются играть позитивную роль» в войнах или конфликтах на земном шаре. «Но это не значит, что мы будем размещать вооруженные силы везде, где разгорается кризис», — подчеркнул Обама.

Журналист CBS задал Обаме вопрос, что может остановить Соединенные Штаты в их развитии. На это Обама заявил, что американская политическая система функционирует неправильно.

Он пояснил, что мировые лидеры постоянно задают ему вопрос о том, что происходит в США в рамках президентской гонки. «И это только верхушка этого айсберга, которую мы видим», — подчеркнул президент.

Напомним, у Обамы заканчивается второй срок на посту президента. В США полным ходом идет президентская гонка. Её фаворитами на данный момент являются бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон и миллиардер-республиканец Дональд Трамп.

Трамп резко критикует политику администрации Обамы и обещает вернуть США статус великой державы. Многие заявления Трампа шокируют союзников США, и они всерьез опасаются изменения внешнеполитического курса Вашингтона, если в Белом доме засядет Трамп.