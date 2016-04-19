Бразилиа, 19 апреля, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Представители Бразилии, Чили и Перу обсудили основные направления сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Встреча была организована бразильской стороной, главной темой стал экспорт овощей и фруктов. Стороны подтвердили намерения наладить более эффективное партнерство между государственным и частным секторами и увеличить экспортные поставки. Бразильский представитель Татьяна Палермо отметила, что только в 2015 году бразильский экспорт в Чили составил 2000 тонн. Что касается Перу, то в том же году Бразилия экспортировала туда около 5000 тонн фруктов, сообщает Noticias Agricokas.

.jetset-voyages.fr Взаимодействие

Отметим, что в Бразилии в сельском хозяйстве занято около 40% экономически активного населения страны, а продукция сельского хозяйства дает 65% экспортной выручки. Бразилия занимает первое место в мире по экспорту апельсинов. Сельское хозяйство Перу дает менее 10 процентов ВВП страны. Около 60% чилийских фруктов идёт на экспорт, и Чили является лидером по экспорту фруктов в Южном полушарии. Занимает первое место в мире по экспорту свежего винограда и черники, второе место по экспорту авокадо и третье место по экспорту ягод, слив и киви.