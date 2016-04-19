Вашингтон, 19 апреля, 2016, 23:40 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама пообещал, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы помочь Эквадору восстановиться после разрушительного землетрясения, передает Associated Press.

lavozdegalicia.es Барак Обама — президент Соединённых Штатов Америки

Обама провел телефонный разговор с президентом Эквадора Рафаэлем Корреа незадолго до того, как отправился в турне по Европе и Саудовской Аравии. Американский президент выразил соболезнования от имени американского народа жертвам землетрясений. Два лидера обсудили помощь правительства США жертвам природной стихии.

Белый дом сообщил, что Корреа поблагодарил американцев за помощь в трудный период восстановления.