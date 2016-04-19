Число жертв разрушительного землетрясения в Эквадоре выросло до 480 человек
Кито, 19 апреля, 2016, 23:36 — ИА Регнум. Число жертв разрушительного землетрясения в Эквадоре достигло 480 человек. Об этом сегодня, 19 апреля, передает RTE.
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Последствия землетрясения в Эквадоре
До сих пор более 1700 человек числятся пропавшими без вести, 2560 граждан Эквадора получили ранения.
Напомним, разрушительное землетрясение в Эквадоре магнитудой 7,8 балла произошло вечером 16 апреля. Удар стихии пришелся на северо-западное побережье Эквадора.
Наибольший ущерб был нанесен городам Манта, Портовьехо и Гайякиль. они расположены в нескольких сотня километрах от эпицентра.
Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что восстановление страны обойдется в миллиарды долларов.
Спасательные работы в разрушенных районах продолжаются.