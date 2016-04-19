Москва, 19 апреля, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Последний матч предварительного этапа женского чемпионата России по волейболу не имел никакого турнирного значения, «Динамо» как было на первом месте, так на первом месте и осталось, «Воронеж» как был, так и остался девятым.

vldinamo.ru Динамо (Москва) атакует

Динамо (Москва) — Воронеж (Воронеж) 3:1 (25:11, 25:8, 21:25, 25:14)

25 апреля пройдут полуфинальные матчи «Финала четырёх». Московское «Динамо» встретится с «Динамо» из Краснодара, а «Динамо-Казань» сыграет с «Уралочкой-НТМК» из Свердловской области, а точнее, из Екатеринбурга.