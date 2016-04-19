Мехико, 19 апреля, 2016, 23:32 — ИА Регнум. В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль. От пепла пострадали три штата, приостановил работу международный аэропорт Puebla. В течение последних двадцати четырех часов было зафиксировано шестьдесят восемь выбросов малой интенсивности, с паром и газами, а также пять взрывов. Государственные органы здравоохранения Мексики отправили бригады в муниципалитеты, в которых находятся вулканы Истаксиуатль и Попокатепетль, чтобы поддержать население и раздать маски в домах и офисах, сообщает Prensa Latina.

Russ Bowling Вулкан Попокатепетль

Попокатепетль — это действующий вулкан в Мексике. Название происходит от двух слов на языке ануатль: попока — «дымящийся» и тепетль — «холм», то есть Дымящийся холм. Попокатепетль — вторая по высоте гора Мексики после пика Орисаба и составляет 5426 метров. Попокатепетль находится рядом с потухшим вулканом Истаксиуатль. Вокруг вулкана сосредоточена важнейшая конурбация штатов Пуэбла, Тласкала с северо-востока и на северо-западе — город Мехико.