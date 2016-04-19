Барселона, Испания, 19 апреля, 2016, 23:27 — ИА Регнум. Третий матч серии за выход в «Финал четырёх» между испанской «Барселоной» и «Локомотив-Кубанью» прошёл с некоторым преимуществом испанцев и принёс им победу. Краснодарцы в четвёртой четверти прочему-то почти перестали сопротивляться, да и в атаке действовали как-то легко предсказуемо. Выигрывая 20 очков «Барселона» тоже перестала бороться, но в серии борьба ещё не закончена.

static.basket-infos.com Баскетбольный мяч

«Барселона» (Испания) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия) 82:70 (19:23, 23:13, 19:14, 21:20)

Счёт в серии до трёх побед 2:1 в пользу «Барселоны». Следующий матч, который может стать последним, пройдёт снова в Барселоне послезавтра, 21 апреля.