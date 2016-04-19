Модернизированный Панамский канал готовится к открытию
Панама, 19 апреля, 2016, 23:20 — ИА Регнум. Панамский канал начал резервирование для прохода кораблей типа «Постпанамакс» (Post-Panamax) по новым шлюзам. Первый «Постпанамакс», который пройдет по каналу в рамках международной церемонии открытия модернизированного канала, будет выбран по жребию между крупнейшими пользователями маршрута. Проект расширения Панамского канала послужил катализатором для строительства судов, известных как «Неопанамакс». Уже в 2012 году были сделаны 214 заказов для этого вида транспорта. Однако, расширение Панамского канала оказалось малым для самых больших ультра-контейнеровозов в мире — MSCOliver и MSCOscar. Они считаются «зелеными» потому что имеют на 35 процентов больше вместимости и на столько же процентов меньше выбросы углекислого газа, комментирует Prensa Latina.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Панамы Хуан Карлос Варела официально пригласил президента РФ Владимира Путина на торжественную церемонию открытия после расширения и реконструкции Панамского канала. Церемония состоится 25 июня 2016 года.