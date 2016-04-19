Панама, 19 апреля, 2016, 23:20 — ИА Регнум. Панамский канал начал резервирование для прохода кораблей типа «Постпанамакс» (Post-Panamax) по новым шлюзам. Первый «Постпанамакс», который пройдет по каналу в рамках международной церемонии открытия модернизированного канала, будет выбран по жребию между крупнейшими пользователями маршрута. Проект расширения Панамского канала послужил катализатором для строительства судов, известных как «Неопанамакс». Уже в 2012 году были сделаны 214 заказов для этого вида транспорта. Однако, расширение Панамского канала оказалось малым для самых больших ультра-контейнеровозов в мире — MSCOliver и MSCOscar. Они считаются «зелеными» потому что имеют на 35 процентов больше вместимости и на столько же процентов меньше выбросы углекислого газа, комментирует Prensa Latina.

ship-technology.com «Постпанамакс»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Панамы Хуан Карлос Варела официально пригласил президента РФ Владимира Путина на торжественную церемонию открытия после расширения и реконструкции Панамского канала. Церемония состоится 25 июня 2016 года.