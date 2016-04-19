Вашингтон, 19 апреля, 2016, 23:20 — ИА Регнум. Белый дом осудил нападение талибов в Кабуле и призвал «Талибан» встать на «путь мира», передает ABC News.

Лица Кабула

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему «привержены поддержке афганского народа и его правительства».

Он говорит, что США также призывают «талибов следовать мирному пути вместо того, чтобы продолжать военную кампанию, приводящую к бессмысленной гибели мирных афганцев».

Пресс-секретарь добавил, что США поддерживают афганские силы безопасности, поскольку они работают в целях укрепления мира и стабильности в регионе. По его словам, Вашингтон и Кабул противостоят «угрозе терроризма, которая касается всех нас».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в центре Кабула террорист-смертник произвёл мощный взрыв. Ответственность взяло на себя террористическое движение «Талибан»: заявление сделал его представитель Забиулла Муджахид. Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзей заявил о нескольких погибших и раненых.

Террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле в районе Пул-э-Махмуд. Место теракта находится неподалёку от министерства обороны Афганистана. После этого в районе теракта вооружённые люди открыли стрельбу.