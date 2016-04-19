Выкса, Нижегородская область, 19 апреля, 2016, 23:20 — ИА Регнум. Оружие, из которого в своем дворе был ранен школьник из Выксы (Нижегородская область), могло быть пневматическим. Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, незадолго до того, как мальчик получил ранение, один из жильцов близлежащего дома стрелял по голубям.

biglion.ru Стрельба из пневматики

В настоящее время организована доследственная проверка по факту травмирования несовершеннолетнего мальчика.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Выксе местный подросток получил ранение в плечо когда играл во дворе со своими сверстниками. Ребенок был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Личность стрелка устанавливается.