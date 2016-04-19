Луганск, 19 апреля, 2016, 23:12 — ИА Регнум. Вслед за Донецкой народной республикой, власти луганской народной республики также перенесли местные выборы с 24 апреля на 24 июля текущего года. Соответствующий указ главы ЛНР Игоря Плотницкого опубликован сегодня, 19 апреля.

ИА REGNUM

В указе Плотницкого сказано, что выборы глав городов и районов ЛНР переносятся с 24 апреля на 24 июля 2016 года.

Уточняется, что указ вступает в силу с момента его опубликования. Подписан указ 18 апреля 2016 года.

напомним, ранее сегодня глава ДНР Александр Захарченко также перенёс местные выборы в республике с 20 апреля на 24 июня текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти местные выборы в народных республика Донбасса не признают и требуют провести их по нынешнему украинскому законодательству.

Сроки выполнения Минских соглашений давно сорваны, и судя по действия Киева, украинские власти не собираются их выполнять. Урегулирование конфликта в Донбассе топчется на месте на фоне постоянного нарушения режима перемирия со стороны украинских силовиков.