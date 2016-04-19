Каракас, 19 апреля, 2016, 23:10 — ИА Регнум. Тысячи представителей венесуэльской оппозиции собрались сегодня в Каракасе. Они требуют от Национального избирательного совета активизировать процесс проведения референдума по импичменту Николаса Мадуро. Лидер оппозиции и экс-кандидат в президенты Венесуэлы Энрике Каприлес подверг резкой критике экономическую политику Николаса Мадуро. Он заявил, что еще не бывало такого, чтобы в стране с огромными запасами нефти «нечем было помыться — нет даже мыла». Другой оппозиционер Фредди Гевара сказал, что откладывать референдум до 2017 года нельзя. Он уверен, что страной руководит «группа преступников» и призвал власти «не играть с волей народа», сообщает издание Gaestion. Под лозунгом «Никто не остановит изменения» венесуэльская оппозиция провела общественный форум в Каракасе. В свою очередь, Николас Мадуро намерен возглавить марш сторонников в честь третьей годовщины деятельности его правительства. «Сегодня мы снова говорим нет империализму», написал президент Венесуэлы на своей странице в Twitter, комментирует Noticias RSN.

Памятник Симону Боливару на площади Венесуэлы в Каракасе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта оппозиционная коалиция Венесуэлы заявила, что будет наращивать усилия, чтобы добиться отстранения от власти президента Николаса Мадуро до окончания срока его полномочий. Для достижения этой цели оппозиция намерена инициировать внесение необходимых поправок в Конституцию и проведение референдума, а также продолжать информационную кампанию, чтобы подтолкнуть Николаса Мадуро к отставке, пишет NBC New