Вашингтон, 19 апреля, 2016, 23:07 — ИА Регнум. США продолжат прилагать усилия для политической трансформации в Сирии, чтобы остановить многолетнюю гражданскую войну, передает Associated Press.

Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест отметил, что «ужасная ситуация» в Сирии обусловлена провальным руководством президента Башара Асада. Он заявил, что Вашингтон будет подстегивать обе стороны к участию в мирном процессе, чтобы добиться политического перехода.

Эрнест призвал также Россию использовать свое влияние на Асада, чтобы принудить того соблюдать условия соглашение о режиме прекращении огня, который в последнее время нарушается.

Представители сирийской оппозиции, со своей стороны, обвинили правительство САР в нарушении перемирия, угрожая покинуть Женеву, если бои не прекратятся.