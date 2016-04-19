Минск, 19 апреля, 2016, 22:49 — ИА Регнум. Главной целью госпрограммы инновационного развития Белоруссии на 2016−2020 годы является обеспечение качественного роста и повышение конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов: IT — сектор, высокоточное машиностроение, приборостроение, микроэлектроника, фармацевтика, биотехнологии и других. Об этом 19 апреля на заседании президиума Совмина Белоруссии заявил премьер-министр Андрей Кобяков.

Флаг Белоруссии

На заседании был рассмотрен вопрос «Об итогах реализации государственной программы инновационного развития Белоруссии на 2011−2015 годы и проекте программы на 2016−2020 годы». Кобяков отметил: «Результаты его рассмотрения зададут вектор для инновационной деятельности в Республике Беларусь на последующие пять лет».

Кобяков напомнил, что Совмином утверждены перечень госпрограмм научных исследований, а также перечни государственных и региональных научно-технических программ на 2016 — 2020 годы. Как сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики, Кобяков в своём выступлении сослался на некие важнейшие социально-экономические задачи, определённые Александром Лукашенко.

«Именно за счет инновационного развития в этих направлениях мы будем не на словах, а на деле строить инновационную экономику», — пообещал председатель Совмина Белоруссии.

В свою очередь председатель Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин сообщил, что в результате выполнения проектов госпрограммы инновационного развития на 2011−2015 годы введено в эксплуатацию 191 новое производство (при плане 194), из которых выведено на проектную мощность 112 (при плане 116). Так, на «Минском заводе колесных тягачей» осуществлено техпереоснащение, позволившее значительно расширить модельный ряд и увеличить объем выпуска специальной большегрузной автотехники, большая часть которой идёт на экспорт. В области информационно-коммуникационных и авиакосмических технологий на предприятии «Пеленг» на основе отечественных и зарубежных технологий создано производство оборудования для информационно-дистанционного зондирования Земли — блоков управления и синхронизации, обеспечивающих информационный обмен с бортовыми системами космического аппарата, систем астроориентации с перспективой экспорта на примерно $10 млн в год.

Шумилин сообщил также, что на «Планаре» организовано производство средств нанодиагностики, среди которых такая высокотехнологичная и наукоемкая продукция, как микроскопы, аналитический и инспекционный комплексы, посты микроконтроля. на «Белорусском металлургическом заводе» организовано производство сортового проката, в области химических технологий — «Беларуськалием» завершено строительство химкобината по глубокой комплексной переработке хлорсодержащего минерального сырья.

«В целом объем инвестиций, направленных на реализацию проектов программы, составил около 77 трлн рублей, из них только 11% — бюджетные средства», — сообщил руководитель ГКНТ. Объём производства инновационной продукции, созданной в результате реализации программы, составил более 107 трлн рублей, или около трети общего объема произведенной в стране инновационной продукции. Более 25% созданной в рамках программы продукции поставлено на экспорт. «При сроке окупаемости проектов от 5 до 10 лет после их выхода на проектную мощность основной экономический эффект от их реализации будет иметь место в текущей и будущей пятилетках», — добавил он.

Выполнение госпрограммы позволило создать более 19 тыс новых рабочих мест. Объём экспорта высокотехнологичной наукоемкой продукции в целом за пять лет составил более $37 млрд или 146% от плана.

«В то же время, необходимо констатировать, недостижение отдельных прогнозных целевых показателей программы, — продолжил Шумилин. — Так, удельный вес отгруженной инновационной продукции составил 12,9% при плане 20−21%, удельный вес инновационно-активных организаций составил 19% при плане 40%».

Председатель ГКНТ сообщил также, что на новую госпрограмму инновационного развития планируется направить около 160 трлн белорусских рублей (около $8 млрд по нынешнему курсу), из которых только 8% — бюджетные средства.

«Предусматривается создание венчурной системы финансирования. Мы в этом году планируем создать венчурный фонд. К 2020 году будет два венчурных фонда», — сказал он. Шумилин уточнил, что в госпрограмме заложены только проекты с добавленной стоимостью на одного работающего не менее 60 тысяч евро и поставлена задача не менее половины произведенной продукции поставить на экспорт.

Медицинское приборостроение будет развиваться в кластере, который построят под Минском. Будет создан «Белбиоград». Шумилин заявил: «Будем развивать космические технологии, инновационные технологии в радиоэлектронике».

«В новой программе мы делаем ставку на развитие инновационной инфраструктуры, поддержку технопарков, создание условий для развития инновационного предпринимательства», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Белоруссия находится у порога IV технологического уклада, тогда как Япония, Великобритания, Израиль и другие страны перешли к VI технологическому укладу. По оценкам ряда независимых экспертов, в Белоруссии нет финансовых и иных ресурсов для развития технологий VI технологического уклада.