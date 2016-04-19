Буэнос-Айрес, 19 апреля, 2016, 22:49 — ИА Регнум. Аргентина вернулась на международные рынки облигаций впервые с 2001 года, когда страна объявила дефолт по внешним долгам из-за тяжелого экономического кризиса. Аргентинское правительство продало новые облигации на сумму около 15 миллиардов долларов, сообщает BBC.

Ministerio de Cultura de la Nación Кристина Киршнер во время посещения Национального исторического музея Аргентины

Кристина Киршнер — экс-президент Аргентины в социальных сетях подвергла резкой критике политику нового главы страны Маурисио Макри, в том числе, в сфере «выполнения долговых обязательств». Кристина Киршнер уверена, что главное целью Маурисио Макри является получение инвестиций из США, пишет TN. Именно ради этого, он пошел на переговоры с фондами-«стервятниками».

Напомним, что Кристина Киршнер, будучи президентом Аргентины, одобрила в сентябре 2015 года принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) девять принципов реструктуризации суверенного долга. Именно эти принципы стали основой взаимоотношений правительства Киршнер с «фондами-стервятниками», сообщало Clarin.

Как ранее писало ИА REGNUM, Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла базовые принципы реструктуризации суверенной задолженности государств, подтвердив право стран проводить этот процесс без вмешательства зарубежных судов: «любое суверенное государство имеет право разрабатывать свою макроэкономическую политику, в том числе в вопросах реструктуризации своего суверенного долга, действуя по собственному усмотрению». За эту резолюцию проголосовало большинство стран. Новый президент Аргентины Маурисио Макри решил вернуться к теме возврата долга, что многие аналитики расценили как «отработку предвыборных обязательств перед США».