Аргентина вернулась на международные рынки облигаций
Буэнос-Айрес, 19 апреля, 2016, 22:49 — ИА Регнум. Аргентина вернулась на международные рынки облигаций впервые с 2001 года, когда страна объявила дефолт по внешним долгам из-за тяжелого экономического кризиса. Аргентинское правительство продало новые облигации на сумму около 15 миллиардов долларов, сообщает BBC.
Кристина Киршнер — экс-президент Аргентины в социальных сетях подвергла резкой критике политику нового главы страны Маурисио Макри, в том числе, в сфере «выполнения долговых обязательств». Кристина Киршнер уверена, что главное целью Маурисио Макри является получение инвестиций из США, пишет TN. Именно ради этого, он пошел на переговоры с фондами-«стервятниками».
Напомним, что Кристина Киршнер, будучи президентом Аргентины, одобрила в сентябре 2015 года принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) девять принципов реструктуризации суверенного долга. Именно эти принципы стали основой взаимоотношений правительства Киршнер с «фондами-стервятниками», сообщало Clarin.
Как ранее писало ИА REGNUM, Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла базовые принципы реструктуризации суверенной задолженности государств, подтвердив право стран проводить этот процесс без вмешательства зарубежных судов: «любое суверенное государство имеет право разрабатывать свою макроэкономическую политику, в том числе в вопросах реструктуризации своего суверенного долга, действуя по собственному усмотрению». За эту резолюцию проголосовало большинство стран. Новый президент Аргентины Маурисио Макри решил вернуться к теме возврата долга, что многие аналитики расценили как «отработку предвыборных обязательств перед США».