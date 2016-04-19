Москва, 19 апреля, 2016, 22:48 — ИА Регнум. ЦСКА весь сезон играл только с позиции силы, и только в финальной серии ему попался соперник, который сумел выдержать напор армейцев. Седьмой, решающий матч финальной серии прошёл, как и ожидалось, в бескомпромиссной борьбе. ЦСКА уже в первом периоде перебросал «Магнитку» в несколько раз, но шайбу забросили именно магнитогорцы. Отличился на 13-й минуте Евгений Тимкин, не забросивший до этого в плей-офф ни одной шайбы. На этот раз Крис Ли вывел Тимкина один на один, и Евгений был точен. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу гостей, но казалось очевидным, что так матч не закончится.

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Во втором тайме армейцы продолжили играть с заметным преимуществом, буквально не давая сопернику вздохнуть, но вратарь «Магнитки» Василий Кошечкин серьёзных ошибок не совершал. Не совершал почти весь второй период. Однако за четыре минуты до второго перерыва Джефф Плэтт вместе с Максимом Маминым рванулись в быструю контратаку, и Кошечкин неудачно отбил посланную белорусским канадцем шайбу перед собой, а Мамин мгновенно подхватил её и, обыграв вратаря «Магнитки», сравнял счёт. Равный счёт продержался всего одну минуту. Магнитогорский канадец Крис Ли ответил шайбой, заброшенной после быстрого розыгрыша около ворот ЦСКА. Ассистентами стали Данис Зарипов и Ян Коварж. Второй период закончился с таким же преимуществом магнитогорцев, как и первый.

В третьем периоде армейцам не оставалось ничего, кроме как продолжать прижимать «Магнитку» к их воротам, и гостям было очень нелегко. Однако время шло, а счёт не менялся. Только силы хоккеистов понемногу уходили. На последних минутах, как и должно было быть, ЦСКА сменил вратаря Илью Сорокина полевым игроком и пошёл на последний штурм. Шайба в ворота магнитогорцев, постоянно перекрытые телами обороняющихся, так и не залетела. Зато когда армейцам для начала новой атаки пришлось вернуться в свою зону, Евгений Тимкин подкараулил подходящий момент, отобрал шайбу и переправил её в пустые ворота москвичей. До конца третьего периода оставалась меньше одной минуты, и исход битвы за Кубок Гагарина стал всем ясен. Победа осталась за «Металлургом», теперь пятикратным обладателем главного трофея КХЛ и самой титулованной его командой. Однако Всё равно сезон оставил ощущение того, что ЦСКА является лидером российского хоккея и сильнейшей на настоящий момент командой. Хотя они и проиграли главный матч.

ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) 1:3 (0:1, 1:1, 0:1), счёт в серии 3:4

Обладателем Кубка Гагарина 2016 года стал героический и великолепный «Металлург» из Магнитогорска.