Эр-Рамади, Ирак, 19 апреля, 2016, 22:46 — ИА Регнум. Иракские полицейские обнаружили два массовых захоронения с телами около 40 человек в западном городе Рамади, передает Associated Press.

Дети войны

Иракские чиновники говорят, что люди были убиты, когда город находился под контролем «Исламского государства». Место захоронений указали арестованные боевики ИГИЛ. Оно находилось внутри городского футбольного стадиона.

Официальные лица отмечают, что среди найденных трупов были тела женщин и детей, а также мужчин в штатском.

Захваченный в мае 2015 г. террористами ИГИЛ город Рамади был освобожден армией Ирака в декабре того же года.