Нижний Новгород, 19 апреля, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Общая численность безработных в Нижегородской области, рассчитанная с учетом итогов обследования рабочей силы, составила в среднем за январь-март 76,6 тыс. человек, уровень общей безработицы — 4,3%. Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении Росстата, в целях повышения представительности данных об участии в рабочей силе показатели безработицы приводятся в среднем за 3 последних месяца.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 апреля 2016 года составил 0,66%.

На конец марта в областную службу занятости за предоставлением услуг по трудоустройству обратились 15,4 тыс. граждан. Официально зарегистрированы в службе занятости на конец марта 11,7 тыс. человек безработных, из них 10,4 тыс. человек (89,3%) назначено пособие по безработице.

В марте 2016 года при содействии службы занятости нашли работу 6,5 тыс. человек.

К концу марта нагрузка незанятого населения, состоящего на учете, на одну заявленную вакансию составила 0,73 человека.