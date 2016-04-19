Бразилиа, 19 апреля, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Президент Бразилии выступила перед иностранными журналистами, и, в частности, заявила:"Если бы такой аргумент, как экономический кризис был достаточным для того, чтобы отстранить от власти все президентов республик, то в развитых странах не осталось бы ни одного президента», комментирует Euronews.

Elliott Brown Экспонаты Музея-галереи правосудия в Ноттингеме, Англия

«Уже называют имена новых министров, говорят о новом правительстве Бразилии, тысячи представителей прежнего режима боятся потерять посты, на рынках перемещаются миллиарды в поисках новых возможностей. На площадях празднуют своего рода освобождение, во дворцах власти разрабатываются планы на период после Руссефф», пишет Corriere della Sera. Сама Дилма Руссефф сдаваться не намерена. «Я выстояла под пытками», — заявляет она. И называет вице-президента Мишела Темера — предателем и инициатором парламентского переворота.

Как ранее писало ИА REGNUM, Дилма Руссефф находится в одном шаге от импичмента. Нижняя палата парламента поддержала отстранение президента Бразилии от власти. Сейчас сенат должен избрать специальную комиссию и главного докладчика по импичменту, который до 5 мая подготовит доклад. 10−11 мая доклад будет заслушан верхней палатой парламента, после чего пройдет голосование быть или не быть импичменту президента, сообщает Ptrnsa Latina