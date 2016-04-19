Ижевск, 19 апреля, 2016, 22:35 — ИА Регнум. Министерства и ведомства Удмуртии по итогам 2015 года не смогли освоить дотации из федерального бюджета на сумму 290 млн рублей. В соответствии с требованиями бюджетного кодекса РФ, все неиспользованные целевые федеральные средства возвращены в бюджет РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Государственного совета республики.

Константин Сомов. Пашня. 1900

По словам заместителя министра финансов Удмуртии Фарида Асадуллина, основную часть неосвоенных средств составляют дотации министерства сельского хозяйства и продовольствия — 243 млн рублей, 26 млн рублей — средства министерства промышленности и торговли, 10 млн рублей — средства регионального Минздрава, 5 млн рублей — министерства социальной, демографической и семейной политики республики.

Кроме того, по данным управления федерального казначейства по Удмуртии, неиспользованные остатки федеральных средств в сумме 12,6 млн рублей также остались и в бюджетах муниципальных образований.

«Двести с лишним миллионов вернули обратно, и как три копейки, — возмутилась председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Софья Широкобокова. — Мы как раз та комиссия, которая подняла этот вопрос, когда уже почувствовали, что деньги не будут освоены. Было очень много заверений, обещаний». Она отметила, что глава парламента Владимир Невоструев отмечал, что наблюдаются аналогичные тенденции и в этом году. «Мне кажется, что надо как-то эти средства взять под особый контроль», — подытожила Широкобокова.

В прошлом году из федерального бюджета поступили средства в объеме 9,116 млрд рублей, что на 15% превышает сумму федеральных дотаций предыдущего года. Министерства и ведомства освоили из этих средств 97%.

Напомним, по итогам 2013 года Удмуртия освоила 97,1% средств, полученных из федерального бюджета. В 2014 году — освоенные средства составили 99,6% от общего объема.