Москва, 19 апреля, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В седьмом матче финальной серии плей-офф магнитогорцы победили московский Центральный спортивный клуб армии ЦСКА со счетом 3:1. Игра состоялась сегодня, 19 апреля, в Москве.

t-stock.ru Кубок Гагарина-2016

Первая двадцатиминутка прошла при подавляющем превосходстве хозяев льда — ЦСКА. Родные стены также способствовали боевому настрою армейцев. По броскам в створ счет получился и вовсе убийственным — 13:2 в пользу столичных хоккеистов. Но именно одна из двух магнитогорцев оказалось удачной. Евгений Тимкин на 13-й минуте вышел один на один с армейским вратарём и забил шайбу.

Отыграть эту шайбу ЦСКА смог только в конце второго периода. Но болельщикам ЦСКА пришлось ликовать не долго — в самом конце второй двадцатиминутки Крис Ли поразил ворота армейцев и вывел «Металлург» вперед.

В третьем периоды было заметно, что хоккеисты малость подустали. Стремительных атак уже не было.

В итоге за 43,8 секунды до финальной сирены сталевар Тимкин загнал шайбу в оставленные Сорокиным ворота ЦСКА. 3:1 — полный триумф магнитогорцев.

Стоит отметить, что «Металлург» второй раз за три года становится обладателем Кубка Гагарина.