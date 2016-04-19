Тегеран, 19 апреля, 2016, 22:28 — ИА Регнум. Иранский парламент одобрил проект бюджета в 97 млрд долларов для этого года, пишет Daily Mail со ссылкой на ИА IRNA.

ИА REGNUM Иранский риал

Увеличение бюджета (в 2015 г. — $72 млрд) отражает надежды Ирана на повышение темпов роста экономики после достижения ядерной сделки с международной «шестеркой». В докладе говорится, что в основу бюджета заложена цена в $40 за баррель нефти, а целевые объемы ее экспорта составляют 2,25 миллиона баррелей в сутки.

Официальный Тегеран сообщает, что увеличил вывоз нефти до 2,1 миллиона баррелей в день, что почти вдвое превышает досанкционный уровень, т. е. до 1 января 2016 г.

Законопроект о бюджете требует ратификации Совета стражей конституции. По сообщениям СМИ, он предполагает 5-процентное увеличение расходов на оборону.

Согласно новому закону, официальный обменный курс составит 29,970 риалов за один доллар. В настоящее время за американскую валюту дают 34,550 риалов.